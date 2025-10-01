В «Росчайкофе» опровергли опасность найденных в чае пестицидов

Пестициды используются для выращивания чая во всех странах мира, они безопасны и безвредны для человека в определенных количествах, заявил НСН Рамаз Чантурия.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал НСН, что скандал с пестицидами в чае связан с тем, что в России нет норм на большинство пестицидов, используемых и нормированных во всех остальных странах.

С начала года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Роспотребнадзор и Россельхознадзор нашли нарушения у таких брендов, как Tess, Greenfield, «Золотая чаша», «Города России», Easrford, TeaTale и других. По данным Роспотребнадзора, было исследовано более 57 тысяч проб пищевой продукции. Общественники сочли объем нарушений весомым и обратились в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с просьбой привлечь компании к ответственности. Чантурия заявил, что эти пестициды не опасны для потребителей и не понял, кому нужно раздувать скандал.

«Применение пестицидов, как правило, везде нормировано. Они необходимы для объема производства и качества продукции. И те, что применяются в чайной индустрии, абсолютно законны и безопасны. Они не вызывают проблем у людей, это надуманная история. Проблематика чая давно известна. Эта инициатива очень странная и по сути, и по времени. Скандальность, которую придают этой теме, отдельный разговор. Всем, к кому обращается общественная потребительская инициатива, то есть Роспотребнадзор, Россельхознадзор, находятся в этой проблематике на протяжении нескольких лет. Мы вместе с этими ведомствами работаем над тем, чтобы как можно быстрее найти решение», - рассказал он.

Также глава «Росчайкофе» объяснил, что причина этой проблемы - чистая формальность, а не нарушение закона или халатность к здоровью граждан.

«Дело в том, что в России нет норм на большинство пестицидов, используемых в чайной индустрии. А те, которые нормированы у нас в стране, давно уже не используются в странах, где выращивается чай. Именно это несоответствие и придает этой теме такую скандальность. Все необходимые службы ведут работу по актуализации и нормализации регулирования, чтобы исключить в том числе и формальные нарушения действующих правил, которых не так много. Роспотребнадзор говорит о том, что отобрано 57 тысяч проб и несоответствие выявлено только в 0,01% случаев. Масштаб проблемы очевиден», - подытожил он.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
