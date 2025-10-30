Депутатам посоветовали бороться с наценкой вместо создания новых госорганов
Лучше разрешить профильным ведомствам раскрывать, запрашивать и получать от торговых сетей информацию о наценках, заявил НСН Олег Павлов.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил НСН, что сегодня нет необходимости в создании нового госоргана за контролем цен, так как там работает целый комплекс ведомств.
В Госдуме хотят создать госорган по регулированию цен на продукты. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Условный Госкомцен должен получить жесткие полномочия для регулирования ценовой политики. Павлов отметил, что стоило бы разрешить ведомствам запрашивать и раскрывать данные о наценках разных торговых сетей.
«Действующих механизмов мониторинга и контроля цен, особенно на социально значимые продукты, вполне достаточно. Целый комплекс ведомств предоставляет регулярную информацию в антимонопольную службу, которая по сути является связующим звеном. А так в этот процесс вовлечены и Антимонопольная служба, и Минэкономразвития, и Минсельхоз, и Минпромторг. И все они достаточно эффективно с помощью, в том числе цифровых технологий, осуществляют такой мониторинг цен. При этом есть другие, более конструктивные инициативы, о том, чтобы разрешить профильным ведомствам раскрывать, запрашивать и получать от сетей информацию о наценках в различных звеньях товаропроводящей цепи. А создание какого-то нового ведомства не вполне оправдано в текущих условиях», - рассказал он.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил НСН, что из-за высоких цен на кофе часть его любителей перешла на более дешевые сорта, а часть – стала пить меньше.
