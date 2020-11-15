Мантуров констатировал резкий рост потребления лекарств в России

«Произошёл резкий рост потребления — в 15 раз», — отметил Мантуров.

По данным главы Минпромторга, в июне прогнозировали увеличение объёмов потребления лекарств в стране в два раза.

«Никто не предполагал 15-кратного роста», — цитирует ТАСС Мантурова.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что перебои с поставками медикаментов в регионы России связаны с перегруженностью дистрибьюторов в условиях повышенного спроса на препараты.

Ранее исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова в беседе с НСН рассказала о проблемах, с которыми столкнулись участники фармацевтического рынка из-за маркировки лекарств.

«Мы должны понимать, что лекарства - это наиболее социально чувствительный сегмент. Сегодня на рынки остаётся достаточно немаркированного товара, выпущенного до 1 июля 2020 года. Этот товар может ходить на рынке до истечения срока годности, а это от трёх до пяти лет. А вот всё, что производится после 1 июля, должно быть уже маркировано, и именно на эти препараты должно быть получено дополнительное разрешение», - считает Преснякова.

