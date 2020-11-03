В России создан центр по обеспечению лекарствами граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан.

Он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В том числе, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок, сообщили в пресс-службе правительства.

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В задачи центра также входит мониторинг закупок лекарств и анализ потребности в медикаментах в регионах, передает RT.

Создание центра должно исключить возможные перебои с поставками препаратов.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что перебои с поставками медикаментов в регионы России связаны с перегруженностью дистрибьюторов в условиях повышенного спроса на препараты.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ЛекарстваМихаил Мишустин
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