В России создан центр по обеспечению лекарствами граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан.

Он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В том числе, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок, сообщили в пресс-службе правительства.