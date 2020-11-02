В Минпромторге объяснили перебои с поставками лекарств в регионы

Перебои с поставками медикаментов в регионы России связаны с перегруженностью дистрибьюторов в условиях повышенного спроса на препараты. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

При этом, министр отметил, что в настоящий момент фармпредприятия России нарастили объемы производства более чем в два раза по сравнению с пиковыми показателями первой волны COVID-19.

Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

А ранее в понедельник, 2 ноября, Михаил Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств недопустимой. Глава кабмина подчеркнул, что в последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет.

Кроме того, премьер-министр распорядился выделить регионам более 5 миллиардов рублей. Средства из резервного фонда кабмина предназначены на бесплатные лекарства для больных с COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/ Руслан Кривобок
ТЕГИ:РегионыДенис МантуровМинпромторгЛекарства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры