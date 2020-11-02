В Минпромторге объяснили перебои с поставками лекарств в регионы

Перебои с поставками медикаментов в регионы России связаны с перегруженностью дистрибьюторов в условиях повышенного спроса на препараты. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

При этом, министр отметил, что в настоящий момент фармпредприятия России нарастили объемы производства более чем в два раза по сравнению с пиковыми показателями первой волны COVID-19.