Максимум случаев COVID-19 за сутки с октября выявляется в РФ третий день подряд
Прирост заражения коронавирусом в России за сутки превысил 9,6 тысяч - впервые с конца октября 2022 года. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа выявлено 9670 новых случаев инфицирования.
Третий день подряд в стране регистрируется максимальное число заболевших за сутки с октября. В больницы помещено 1065 пациентов, что на 0,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.
Рост числа госпитализаций фиксируется в 34 регионах, сокращение - в 39, в 12 ситуация стабилизировалась.
Умерли 46 больных COVID-19 – на шесть больше по сравнению с предыдущим днём. Выписаны по выздоровлении 6311 человек, что почти на 5% больше в сравнении с 2 февраля.
Сейчас по всему миру, включая Россию, фиксируются массовые вспышки чрезвычайно заразной кори. Врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН связал это с пандемией COVID-19.
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Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
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