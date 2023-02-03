Максимум случаев COVID-19 за сутки с октября выявляется в РФ третий день подряд

Прирост заражения коронавирусом в России за сутки превысил 9,6 тысяч - впервые с конца октября 2022 года. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа выявлено 9670 новых случаев инфицирования.

Третий день подряд в стране регистрируется максимальное число заболевших за сутки с октября. В больницы помещено 1065 пациентов, что на 0,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.