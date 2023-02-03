Максимум случаев COVID-19 за сутки с октября выявляется в РФ третий день подряд

Прирост заражения коронавирусом в России за сутки превысил 9,6 тысяч - впервые с конца октября 2022 года. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа выявлено 9670 новых случаев инфицирования.

Третий день подряд в стране регистрируется максимальное число заболевших за сутки с октября. В больницы помещено 1065 пациентов, что на 0,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Рост числа госпитализаций фиксируется в 34 регионах, сокращение - в 39, в 12 ситуация стабилизировалась.

Умерли 46 больных COVID-19 – на шесть больше по сравнению с предыдущим днём. Выписаны по выздоровлении 6311 человек, что почти на 5% больше в сравнении с 2 февраля.

Сейчас по всему миру, включая Россию, фиксируются массовые вспышки чрезвычайно заразной кори. Врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН связал это с пандемией COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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