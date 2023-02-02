Инфекционист Малышев связал вспышку кори в России с COVID-19

Сегодня люди живут в то время, когда коронавирус так или иначе виноват во всем, отметил в эфире НСН Николай Малышев. 

Во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью, рассказал профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.

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«Мы живем в то время, когда так или иначе коронавирус виноват во всем. Во время коронавируса большое количество контингента, который нуждается вакцинации, не был вакцинирован, случился провал. По всему миру 40 млн детей не вакцинированы вовремя. Сейчас коронавирус постепенно уходит, но мы видим, что целый ряд инфекций поднимают голову. Почему так происходит? Коронавирус – это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Мы соблюдали дистанцию, носили маски, старались не посещать массовые мероприятия. Практически все эти мероприятия сейчас не выполняются. А раз не выполняются, следовательно, возможность для заражения корью все больше увеличивается», - сказал Малышев.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области корью заболели 65 человек, еще один очаг заболеваемости – в Алтайском крае, а в Омске и Самаре зафиксированы единичные случаи.

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