Инфекционист Малышев связал вспышку кори в России с COVID-19

«Мы живем в то время, когда так или иначе коронавирус виноват во всем. Во время коронавируса большое количество контингента, который нуждается вакцинации, не был вакцинирован, случился провал. По всему миру 40 млн детей не вакцинированы вовремя. Сейчас коронавирус постепенно уходит, но мы видим, что целый ряд инфекций поднимают голову. Почему так происходит? Коронавирус – это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Мы соблюдали дистанцию, носили маски, старались не посещать массовые мероприятия. Практически все эти мероприятия сейчас не выполняются. А раз не выполняются, следовательно, возможность для заражения корью все больше увеличивается», - сказал Малышев.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области корью заболели 65 человек, еще один очаг заболеваемости – в Алтайском крае, а в Омске и Самаре зафиксированы единичные случаи.

