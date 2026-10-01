Форвард Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии по футболу. Об этом сообщило издание O Jogo.

Отмечается, что 41-летний футболист не планирует возвращаться в сборную после матча с Норвегией, в котором Португалия уступила победу со счетом 1:2. Причем все 90 минут Роналду впервые за 18 лет провел на скамейке запасных. Главный тренер Жорже Жезуш отметил, что несмотря на то, что он отправил игрока разминаться, он не обязан был выпускать на поле Роналду.