Роналду завершил карьеру в сборной Португалии
Форвард Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии по футболу. Об этом сообщило издание O Jogo.
Отмечается, что 41-летний футболист не планирует возвращаться в сборную после матча с Норвегией, в котором Португалия уступила победу со счетом 1:2. Причем все 90 минут Роналду впервые за 18 лет провел на скамейке запасных. Главный тренер Жорже Жезуш отметил, что несмотря на то, что он отправил игрока разминаться, он не обязан был выпускать на поле Роналду.
В 234 матчах, сыгранных за сборную Португалии, Роналду забил 146 голов. Это рекорд в истории мирового футбола.
Ранее нападающий Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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