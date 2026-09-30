Трамп пообещал скорые «события» в конфликте США и Ирана

В скором времени в конфликте между Ираном и США произойдут некие события. Об этом в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает RT.

«Вы увидите, как очень скоро начнут происходить события», — добавил он.

Иран нанес удары по 19 судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

Других подробностей американский лидер не привел.

Ранее вооруженные силы Ирана атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаСШАИранДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры