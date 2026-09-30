Трамп пообещал скорые «события» в конфликте США и Ирана
30 сентября 202623:59
Дмитрий Меньшиков
В скором времени в конфликте между Ираном и США произойдут некие события. Об этом в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает RT.
«Вы увидите, как очень скоро начнут происходить события», — добавил он.
Других подробностей американский лидер не привел.
Ранее вооруженные силы Ирана атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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