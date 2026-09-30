Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область

Украинские беспилотники атаковали территорию Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, пять дронов были ликвидированы силами подразделений ПВО, пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура и дома также не получили повреждений.