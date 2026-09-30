Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область

Украинские беспилотники атаковали территорию Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, пять дронов были ликвидированы силами подразделений ПВО, пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура и дома также не получили повреждений.

В Самарской области из-за БПЛА повреждены частные дома

Руководитель региона напомнил, что в области все еще действует режим ракетной и беспилотной опасности.

Ранее четыре человека пострадали в результате атак украинских войск в Белгородской области. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторТульская ОбластьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры