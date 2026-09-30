Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область
Украинские беспилотники атаковали территорию Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Дмитрий Миляев.
По словам губернатора, пять дронов были ликвидированы силами подразделений ПВО, пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура и дома также не получили повреждений.
Руководитель региона напомнил, что в области все еще действует режим ракетной и беспилотной опасности.
Ранее четыре человека пострадали в результате атак украинских войск в Белгородской области. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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