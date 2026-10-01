В России стала обязательной маркировка колбасы и средств личной гигиены
Обязательная маркировка товаров для личной гигиены и колбасных изделий начала действовать в России с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий.
Так, производители и импортеры вареных, копченых и кровяных колбас, сарделек, сосисок, заливного, студней и паштетов должны наносить на продукция коды маркировки и отправлять сведения о вводе товара в оборот в системе. Это касается как сельхозкооперативов, так и фермерских хозяйств.
Кроме того, маркировка появится на массажерах, щетках, ватных изделиях, салфетках, бумажных полотенцах, мочалках, губках, зубных нитях и щетках. Ожидается, что переход на продажу этих товаров через сканирование кода на кассе состоится 1 октября 2027 года.
Также с 1 октября начал работать разрешительный режим на кассах для моторных масел. С помощью системы можно будет выявить признаки фальсификата или контрафакта, а также проверить срок годности. За торговлю просроченным товаром индивидуальным предпринимателям придется заплатить 10 тысяч рублей, юрлицам — вдвое больше.
Кроме того, розничные магазины начали передавать сведения о торговле маркированными консервами через кассу в «Честный знак».
Ранее сообщалось, что планов по введению в России маркировки хлеба и хлебобулочных изделий нет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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