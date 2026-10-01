В России стала обязательной маркировка колбасы и средств личной гигиены

Кроме того, маркировка появится на массажерах, щетках, ватных изделиях, салфетках, бумажных полотенцах, мочалках, губках, зубных нитях и щетках. Ожидается, что переход на продажу этих товаров через сканирование кода на кассе состоится 1 октября 2027 года.

Также с 1 октября начал работать разрешительный режим на кассах для моторных масел. С помощью системы можно будет выявить признаки фальсификата или контрафакта, а также проверить срок годности. За торговлю просроченным товаром индивидуальным предпринимателям придется заплатить 10 тысяч рублей, юрлицам — вдвое больше.

Кроме того, розничные магазины начали передавать сведения о торговле маркированными консервами через кассу в «Честный знак».

Ранее сообщалось, что планов по введению в России маркировки хлеба и хлебобулочных изделий нет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

