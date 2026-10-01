Минприроды России предложило обозначить нормативы численности медведей
Нормативы численности медведей в России предложил глава Минприроды Александр Козлов. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщило РИА Новости.
Предполагается, что число будет индивидуальным для той или иной местности. Министр также указал на то, что в этом году ситуация с медведями осложняется недостатком кормовой базы.
«Кроме того, министр рассказал о некоторых мерах регулирования численности, которые уже применяются в регионах. Он также предложил установить базовые нормативы численности этого хищника для каждой конкретной местности», — подчеркнули представители аппарата вице-премьера.
Ранее стало известно, что в Подмосковье заметно участились сообщения от жителей о появлении медведей — количество обращений выросло в два раза. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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