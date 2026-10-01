Минприроды России предложило обозначить нормативы численности медведей

Нормативы численности медведей в России предложил глава Минприроды Александр Козлов. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщило РИА Новости.

Предполагается, что число будет индивидуальным для той или иной местности. Министр также указал на то, что в этом году ситуация с медведями осложняется недостатком кормовой базы.

В Подмосковье увеличилось количество сообщений о медведях

«Кроме того, министр рассказал о некоторых мерах регулирования численности, которые уже применяются в регионах. Он также предложил установить базовые нормативы численности этого хищника для каждой конкретной местности», — подчеркнули представители аппарата вице-премьера.

Ранее стало известно, что в Подмосковье заметно участились сообщения от жителей о появлении медведей — количество обращений выросло в два раза. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:ПриродаЖивотныеДикие ЖивотныеМинприродыМедведи

Горячие новости

Все новости

партнеры