Минприроды России предложило обозначить нормативы численности медведей

«Кроме того, министр рассказал о некоторых мерах регулирования численности, которые уже применяются в регионах. Он также предложил установить базовые нормативы численности этого хищника для каждой конкретной местности», — подчеркнули представители аппарата вице-премьера.

Ранее стало известно, что в Подмосковье заметно участились сообщения от жителей о появлении медведей — количество обращений выросло в два раза. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

