Авиакомпания Flydubai приостановила полеты в Израиль
На время расследования инцидента, который произошел на борту рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai, перевозчик приостановил полеты в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Flydubai.
Напомним, утром 30 сентября самолет, на борту которого находились порядка 180 пассажиров, начал резко снижаться и подал сигнал бедствия и код, используемый при подозрении на захват воздушного судно.
Согласно предварительным данным, на борту вспыхнула драка между двумя пилотами, один из которых намеревался направить воздушное судно к земле, а второй попытался его остановить. В потасовке также участвовали пассажиры судна. В результате один из пилотов получил ножевые ранения, а самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук (Саудовская Аравия).
Ранее стало известно, что пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар, который был ранен ножом во время полета, имеет гражданство Индии. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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