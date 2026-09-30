Авиакомпания Flydubai приостановила полеты в Израиль

На время расследования инцидента, который произошел на борту рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai, перевозчик приостановил полеты в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Flydubai.

Напомним, утром 30 сентября самолет, на борту которого находились порядка 180 пассажиров, начал резко снижаться и подал сигнал бедствия и код, используемый при подозрении на захват воздушного судно.