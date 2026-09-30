Авиакомпания Flydubai приостановила полеты в Израиль

На время расследования инцидента, который произошел на борту рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai, перевозчик приостановил полеты в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Flydubai.

Напомним, утром 30 сентября самолет, на борту которого находились порядка 180 пассажиров, начал резко снижаться и подал сигнал бедствия и код, используемый при подозрении на захват воздушного судно.

Названо гражданство раненого пилота Flydubai

Согласно предварительным данным, на борту вспыхнула драка между двумя пилотами, один из которых намеревался направить воздушное судно к земле, а второй попытался его остановить. В потасовке также участвовали пассажиры судна. В результате один из пилотов получил ножевые ранения, а самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук (Саудовская Аравия).

Ранее стало известно, что пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар, который был ранен ножом во время полета, имеет гражданство Индии. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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