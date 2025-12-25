Россиян призвали воздержаться от поездок в Германию

Гражданам России лучше воздержаться от поездок в Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, рекомендация связана c многочисленными случаями нарушения прав россиян на границе.

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости», - сказала дипломат.

