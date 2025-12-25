Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в истории
Россия должна ещё более активно и результативно отвечать на сложнейшие современные вызовы. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Госсовета он указал, что предстоящие 10–15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации и стремительного развития искусственного интеллекта».
«Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, ещё и мировая история-то не знала», - почдеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил о недопустимости критической зависимости России от зарубежных систем искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алентова умерла после церемонии прощания с Лобоцким
- Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке Twitch в РФ
- СМИ: Долина и Лурье не приехали на заседание суда по выселению певицы
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Германию
- «Лучше поднять зарплату»: Статус неприкосновенности не повысит престиж педагогов
- Россиян предостерегли от встречи Нового года в копытах и масках коней
- Новая война на Ближнем Востоке? Зачем Нетаньяху атаковал Ливан
- Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в истории
- Рубины и гранаты: Какие украшения надеть в новогоднюю ночь
- Хоть в спортивном костюме: В чем встречать Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru