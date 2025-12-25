Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в истории

Россия должна ещё более активно и результативно отвечать на сложнейшие современные вызовы. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании Госсовета он указал, что предстоящие 10–15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации и стремительного развития искусственного интеллекта».

«Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, ещё и мировая история-то не знала», - почдеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о недопустимости критической зависимости России от зарубежных систем искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
