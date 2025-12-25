Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке Twitch в РФ
25 декабря 202516:39
Информация о том, что Роскомнадзор якобы блокирует в России работу сервиса Twitch, не соответствует действительности. Об этом сообщает RT.
Как заявили в ведомстве, никаких подобных действий в отношении платформы не предпринимается.
«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», - говорится в сообщении.
Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговую платформу Twitch на 6 млн рублей из-за неисполнения предписания Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
