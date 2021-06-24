Максимальное с января число случаев COVID-19 выявлено в Росси за сутки
В России за последние сутки выявлено 20 182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число с 24 января. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Умерли 568 пациентов с коронавирусом, выписаны 13 505 человек.
Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве — 8598. В тройку антирейтинга входят Московская область (2308) и Санкт-Петербург (1143), пишет «Свободная пресса».
Ранее главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что среди 387 пациентов, находящихся в реанимации, нет ни одного вакцинированного от коронавируса.
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Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
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