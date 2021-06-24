Проценко рассказал, что среди пациентов Коммунарки привитых нет

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что среди 387 пациентов, находящихся в реанимации, нет ни одного вакцинированного от коронавируса. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

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По словам главврача, 101 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), трое ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). "Среди них нет вакцинированных", - подчеркнул специалист.

Проценко выразил уверенность, что если население прислушивалось к профессионалам, то количество тяжелых случаев течения болезни значительно уменьшилось бы. По мнению Проценко, конец пандемии "был бы близок".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусМосква
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