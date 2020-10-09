Вирусолог оценил прогноз «Сбера» по пику COVID-19 в России

«Сбер» представил прогноз пика заболеваемости коронавирусом. Согласно результатам эпидемиологического симулятора, в банке считают, что пик по России придется на 8 или 12 ноября в зависимости от того, как люди будут соблюдать меры профилактики. В Москве же прогнозируют пик на 17 или 24 октября.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе НСН предложил не обращать особого внимания на прогноз «Сбера», так как он «носит только теоретический характер».

«Буквально воспринимать все цифры не надо, потому что вряд ли совпадет, все расчеты имеют приблизительный характер. Ничего плохого от этих упражнений нет, но и считать, что это абсолютный закон нельзя. Выслушали мы этот прогноз и дальше будем следить, как жизнь покажет. За это время они еще поправки могут внести. Это лишь теоретический расчет, может быть, он окажется достаточно близким. Например, если пик произойдет по Москве не 24 октября, а 23 или 22, то это неплохо. Если на пару дней позже придется, то тоже неплохо. Этот расчет для того, чтобы мы примерно могли представлять, как будет развиваться ситуация», - считает Альштейн.