Вирусолог оценил прогноз «Сбера» по пику COVID-19 в России
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, сколько россиянам осталось жить при пандемии.
«Сбер» представил прогноз пика заболеваемости коронавирусом. Согласно результатам эпидемиологического симулятора, в банке считают, что пик по России придется на 8 или 12 ноября в зависимости от того, как люди будут соблюдать меры профилактики. В Москве же прогнозируют пик на 17 или 24 октября.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе НСН предложил не обращать особого внимания на прогноз «Сбера», так как он «носит только теоретический характер».
«Буквально воспринимать все цифры не надо, потому что вряд ли совпадет, все расчеты имеют приблизительный характер. Ничего плохого от этих упражнений нет, но и считать, что это абсолютный закон нельзя. Выслушали мы этот прогноз и дальше будем следить, как жизнь покажет. За это время они еще поправки могут внести. Это лишь теоретический расчет, может быть, он окажется достаточно близким. Например, если пик произойдет по Москве не 24 октября, а 23 или 22, то это неплохо. Если на пару дней позже придется, то тоже неплохо. Этот расчет для того, чтобы мы примерно могли представлять, как будет развиваться ситуация», - считает Альштейн.
При этом, вирусолог отметил, что «сражаться с пандемией мы будем еще долго, и сам вирус останется с нами навсегда». Однако, по его словам, высокий уровень смертности будет постепенно преодолен благодаря вакцине и естественному ослаблению вируса.
«Надеюсь, что в следующем году уже ощутим результаты, 2021 год очень важный, чтобы вакцины вошли в строй. Если вакцины окажутся хорошими, и вирус будет ослабевать, что для вирусов свойственно, то это нам поможет», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
По расчетам «Сбера», если граждане будут часто нарушать противоэпидемиологические меры, то ежедневная заболеваемость по стране достигнет максимального показателя в 21 968 человек к 12 ноября. Если же они будут соблюдать меры профилактики, то дневная заболеваемость к 8 ноября достигнет 17 645 человек.
В Москве, при условии пренебрежительного отношения к мерам, 24 октября аналитики «Сбера» ожидают заболеваемость в 7 296 человек, а с соблюдением – на 17 октября пик составит 4 895 заболевших.
Ранее НСН сообщала, что помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рекомендовал провести выходные дома.
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