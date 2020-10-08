COVID-дежавю: Локдаун всё ближе

Провести выходные дома рекомендовал согражданам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он указал, что в ряде регионов страны отмечен рост заболеваемости коронавирусом, а потому свободное время лучше провести «в кругу членов семьи, проживающих совместно», воздержаться «от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта». По его словам, ограничение контактов, социальная дистанция, правила гигиены и масочный режим – наиболее эффективные методы контроля заболеваемости COVID-19. Он призвал граждан следовать этим правилам, чтобы не допустить взрывного увеличения нагрузки на систему здравоохранения. А именно взрывным вполне можно назвать увеличение количества заболевших коронавирусом в последние несколько дней. Последние данные по суточному приросту – почти 11,5 тысячи новых случаев.

Особенно сложная обстановка складывается в Москве, где рост числа новых случаев заболевания COVID-19 последние дни превышает отметку в три тысячи, а порой достигал и четырех. Растет также число госпитализаций и смертность от коронавируса. На этом фоне городские власти уже приняли ряд ограничительных мер, в частности, ужесточение контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, рекомендованный домашний режим для горожан в возрасте 65+, обязательная удаленка для трети работников всех компаний и предприятий, двухнедельные школьные каникулы.

Вслед за Москвой меры по сдерживанию коронавируса возвращают и другие регионы. Так, власти Орловской области приняли решение возобновить работу круглосуточных учетно-заградительных постов. Они работали со 2 апреля по 11 июня на въездах в регион из Москвы, Калуги, Липецка, Курска и Брянска. Посты вернутся к работе с 12 октября на федеральных трассах на границе региона и железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске, а также на автовокзале областного центра. Там будут дежурить сотрудники силовых структур. «Именно московское направление одно из самых потенциально опасных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому принято решение о возобновлении работы учетно-заградительных постов», - говорится в заявлении губернатора региона Андрея Клычкова.

Что касается Москвы, то ужесточение ограничительных мер возможно, но решения на этот счет могут быть приняты властями столицы не раньше следующей недели, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Уже введенных ограничений достаточно, считают городские власти, указывая вместе с тем, что важным фактором, влияющим на дальнейшие решения властей в этом направлении, станет сознательность москвичей перед лицом вновь возникших пандемических рисков.

Пока все или почти все шаги напоминают события весны. И мценские заградкордоны, и призыв провести свободное время дома, который весной вылился в так называемые «шашлычные выходные», ставшие спусковым крючком для распространения заболевания. Что впоследствии привело к длительному локдауну. Об этом, кстати, неплохо бы помнить. Чтобы не было полного дежавю.

