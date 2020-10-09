Моторные расстройства и падения. Что не так с лекарством от COVID-19?

В Росздравнадзоре ответили на информацию об обнаружении фармакологами побочных эффектов в препарате от коронавируса на основе «Фавипиравира». Ведомство сообщило, что ему не поступало сведений о развитии нестандартных реакций.

Ранее фармакологи обнаружили у средства побочный эффект. В документе, фиксирующем итоги исследования, сказано, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения.

Кроме того, ученые указали на тот факт, что производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против SARS‑CoV-2.

Действующее вещество фавипиравир было зарегистрирован в 2014 году в Японии. Препарат стал резервным средством для лечения атипичного гриппа и широко не применялся до 2020 года, пока российские ученые не начали клинические исследования препарата у пациентов с COVID-19.