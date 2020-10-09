Моторные расстройства и падения. Что не так с лекарством от COVID-19?
Росздравнадзор не нашел отклонений в препарате от коронавируса, но фармакологи предупредили.
В Росздравнадзоре ответили на информацию об обнаружении фармакологами побочных эффектов в препарате от коронавируса на основе «Фавипиравира». Ведомство сообщило, что ему не поступало сведений о развитии нестандартных реакций.
Ранее фармакологи обнаружили у средства побочный эффект. В документе, фиксирующем итоги исследования, сказано, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения.
Кроме того, ученые указали на тот факт, что производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против SARS‑CoV-2.
Действующее вещество фавипиравир было зарегистрирован в 2014 году в Японии. Препарат стал резервным средством для лечения атипичного гриппа и широко не применялся до 2020 года, пока российские ученые не начали клинические исследования препарата у пациентов с COVID-19.
Как заявляют в России, первым препаратом в мире от COVID-19 стало разработанное российскими учеными, лекарство «Авифавир», его зарегистрировали в Минздраве РФ в конце мая. Лекарство включено в разработанный ведомством список рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял о том, что в российских аптеках «Авифавир» будет стоить около восьми тысяч рублей.
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.
«Лекарство дорогое. Все меры профилактики для тех граждан, кто не может оплатить сам, должны быть за счет государства. Пандемия и ограничительные меры наносят самый серьезный удар по экономике России. Поэтому выгоднее затратить деньги из бюджета, обеспечить людей лекарствами и не дать эпидемии разрастаться, чем потом закрывать на карантин, вводить ограничительные меры. Это наносит серьезный удар по экономике, на глазах рушится малый и средний бизнес», - пояснил Нилов.
Вместе с тем в Минздраве РФ предупреждали, что цены на разрешенные для амбулаторного применения препараты от коронавируса будут регулироваться. По его словам главы ведомства Михаила Мурашко, контролем ценообразования будут заниматься ФАС совместно с Минздравом.
В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пообещал, что цена на лекарство от коронавируса в России будет самой низкой среди всех референтных стран. На расширенном заседании ФАС в Крыму Артемьев сообщил журналистам, что предельная стоимость препарата будет устанавливаться на самом низком уровне среди цен в других странах, выявленных службой.
Кроме того, глава ФАС рассказал о ценах на российскую вакцину от COVID-19. По его словам, препарат будет стоить не более 1 тысячи рублей за одну дозу.
Российская вакцина «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Препарат разработали в исследовательском центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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