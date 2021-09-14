Lancet опубликовал статью о бесполезности и вреде ревакцинации

Группа международных экспертов в области медицины поставила под сомнение необходимость массовой повторной вакцинации от коронавируса. Более того, специалисты предупреждают о нежелательных побочных эффектах ревакцинации. Статья опубликована в The Lancet – самом авторитетном общемировом журнале по медицине.

Среди авторов работы - главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, а также исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.