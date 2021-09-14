Lancet опубликовал статью о бесполезности и вреде ревакцинации
Группа международных экспертов в области медицины поставила под сомнение необходимость массовой повторной вакцинации от коронавируса. Более того, специалисты предупреждают о нежелательных побочных эффектах ревакцинации. Статья опубликована в The Lancet – самом авторитетном общемировом журнале по медицине.
Среди авторов работы - главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, а также исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Специалисты особо подчёркивают , что преждевременная ревакцинация может вызвать побочные эффекты как в случае мРНК-препаратов, так и на основе аденовируса.
В частности, авторы исследования пришли к выводу, что слишком ранее, либо излишне частое введение так называемых бустерных доз может спровоцировать у пациентов миокардит (в случае мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna). Синдром Гийена-Барре может возникнуть, если перепрививаться препаратами на основе аденовируса, включая «Спутник V» и вакцину от AstraZeneca.
Миокардит - поражение сердечной мышцы, как правило, воспалительного характера. Синдром Гийена-Барре - острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, которая проявляется вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.
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Авторы доклада признают, что идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 посредством повышения иммунитета у вакцинированных людей привлекательна. Однако любое решение такого рода должно приниматься исключительно на основе фактических данных, чтобы не навредить.
Кроме того, требование бустерной вакцинации может подорвать доверие к препаратам и усилия первичной прививочной кампании. Также в публикации отмечается, что, если у человека не сформировался иммунитет после первой прививки, то эффект от повторной тоже может не появиться.
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