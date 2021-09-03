«Прививка против доверия». Вирусолог назвал последнее препятствие для коллективного иммунитета

Россия осенью может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, считает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, для этого необходимо вакцинировать 90 миллионов жителей страны, на данный момент хотя бы первую дозу вакцины получили 45,4 миллиона россиян, 38,5 миллиона завершили вакцинацию.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал имеющиеся темпы недостаточными и заметил, что убедить антипрививочников вакцинироваться будет все сложнее.

«Это совершенно недостаточный результат, учитывая тот факт, что РФ является лидером в области вакцинологии признанным и историческим. Достаточно вспомнить, что именно Советский Союз в свое время был инициатором всемирной эрадикации натуральной оспы, а это достижение, сравнимое с полетом в космос. Мы первыми зарегистрировали наиболее эффективную вакцину против COVID-19 в мире. И вот на фоне всего этого мы имеем такой достаточно скромный результат. Многие страны нас обогнали, в рейтинге стран по уровню иммунной прослойки и уж тем более вакцинированности мы серьезно отстаем», - посетовал вирусолог.

По его словам, такие темпы никак не связаны с недостатком вакцины в стране, скорее – с недостатком доверия, который подогревается активными кампаниями антипрививочников в интернете.