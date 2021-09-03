«Прививка против доверия». Вирусолог назвал последнее препятствие для коллективного иммунитета
Михаил Щелканов заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России недостаточны, и из-за «самых упёртых» прогнозировать достижение коллективного иммунитета невозможно.
Россия осенью может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, считает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, для этого необходимо вакцинировать 90 миллионов жителей страны, на данный момент хотя бы первую дозу вакцины получили 45,4 миллиона россиян, 38,5 миллиона завершили вакцинацию.
Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал имеющиеся темпы недостаточными и заметил, что убедить антипрививочников вакцинироваться будет все сложнее.
«Это совершенно недостаточный результат, учитывая тот факт, что РФ является лидером в области вакцинологии признанным и историческим. Достаточно вспомнить, что именно Советский Союз в свое время был инициатором всемирной эрадикации натуральной оспы, а это достижение, сравнимое с полетом в космос. Мы первыми зарегистрировали наиболее эффективную вакцину против COVID-19 в мире. И вот на фоне всего этого мы имеем такой достаточно скромный результат. Многие страны нас обогнали, в рейтинге стран по уровню иммунной прослойки и уж тем более вакцинированности мы серьезно отстаем», - посетовал вирусолог.
По его словам, такие темпы никак не связаны с недостатком вакцины в стране, скорее – с недостатком доверия, который подогревается активными кампаниями антипрививочников в интернете.
«В 90-е годы мы получили «прививку против доверия правительству». Не одно поколение выросло в этой парадигме, и современный интернет, к сожалению, продолжает раздувать угольки вот этого отношения к собственному правительству. Антипрививочники подняли голову и проводят достаточно агрессивную политику в СМИ, в первую очередь, в интернете. В интернете просто тошнотворно много людей необразованных, с гнусными измышлениями. Я даже перестал читать: сначала меня это смешило, потом меня это расстраивало. Иногда вполне известные личности, не хочу сказать, что высокие интеллектуалы, но многие медийные персоны, особенно артисты наши, себе позволяют такие заявления – ощущение, что они в школе не учились, а как-то сразу стали медийными персонами», - рассказал Щелканов.
Вирусолог отметил, что говорить о формировании коллективного иммунитета еще рано, в сложившейся ситуации прогнозировать достижение 60% привитого населения сложно.
«Это вещь малопрогнозируемая сейчас, так как наиболее разумная часть населения уже привилась, непривитыми остались самые упертые – неважно, по какой причине – они более доверчивые или более испуганные, оппозиционно настроенные к правительству в той или иной степени. С этой группой населения будет работать труднее всего. Поэтому обозначать сейчас сроки достижения 60-70% иммунной прослойки простой экстраполяцией, по графикам нельзя», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Щелканов подчеркнул, что низкие темпы вакцинации повлияют и на сезонный подъем заболеваемости, который мог бы пройти незаметно в случае «дружной вакцинации».
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