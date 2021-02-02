Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутник V»

Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» опубликованы в журнале The Lancet. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

В этой стадии приняли участие почти 20 тыс. добровольцев, из которых более 2 тыс. — старше 60 лет. По данным специалистов, эффективность российского препарата составляет 91,6%. Более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

Уровень антител у прошедших вакцинацию оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19, пишет «Газета.ру».