Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутник V»

Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» опубликованы в журнале The Lancet. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

В этой стадии приняли участие почти 20 тыс. добровольцев, из которых более 2 тыс. — старше 60 лет. По данным специалистов, эффективность российского препарата составляет 91,6%. Более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

Уровень антител у прошедших вакцинацию оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19, пишет «Газета.ру».

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При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали как правило в легкой форме.

В статье отмечается немаловажное преимущество российской вакцины - возможность ее хранения при температуре +2...+8 градусов Цельсия. Остальные препараты требуют хранение при минусовой температуре, что затрудняет хранение и логистику вакцины.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, кому не стоит прививаться от коронавируса.

«Не стоит вакцинироваться тем, кто склонен к тяжелым аллергическим проявлениям и к аутоиммунным заболеваниям, те, у кого были серьезные воспаления за месяц до вакцинации и позже, вообще воспалительные процессы – это прямое противопоказание», - рассказал вирусолог.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ИспытанияВакцина
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