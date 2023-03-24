«Кусочек торта»: Психиатр рассказал, как избавиться от легкой депрессии

24 марта - День борьбы с депрессией. Согласно статистике, примерно каждый четвертый хоть раз в жизни сталкивался с депрессией. Однако нужно различать хандру, легкое депрессивное состояние и настоящую клиническую депрессию, которая может затянуться на несколько месяцев. Файнзильберг заявил, что легкая депрессия чаще связана с жизненной ситуацией, а решить проблему поможет встреча с друзьями за хорошо накрытым столом.

«Легкая депрессия чаще обусловлена ситуацией, вызывающей стресс. Такая реакция организма вполне естественна. Разрешение ситуации приводит к улучшению состояния. Бывает, что слабая депрессия обусловлена иными причинами, к примеру, временами года, утомляемостью. В данном случае нет ничего лучше, чем беседа со своими друзьями, единомышленниками, близкими. Хорошая беседа на кухне за накрытым столом, кусочек тортика с бокальчиком шампанского обладают совершенно волшебным действием на человека», - сказал Файнзильберг.