«Кусочек торта»: Психиатр рассказал, как избавиться от легкой депрессии

Хорошая беседа на кухне за накрытым столом обладает волшебным действием на психику человека, сказал НСН психиатр Владимир Файнзильберг.

Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с НСН заявил, что избавиться от легкой депрессии помогут друзья, природа и физические нагрузки.

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24 марта - День борьбы с депрессией. Согласно статистике, примерно каждый четвертый хоть раз в жизни сталкивался с депрессией. Однако нужно различать хандру, легкое депрессивное состояние и настоящую клиническую депрессию, которая может затянуться на несколько месяцев. Файнзильберг заявил, что легкая депрессия чаще связана с жизненной ситуацией, а решить проблему поможет встреча с друзьями за хорошо накрытым столом.

«Легкая депрессия чаще обусловлена ситуацией, вызывающей стресс. Такая реакция организма вполне естественна. Разрешение ситуации приводит к улучшению состояния. Бывает, что слабая депрессия обусловлена иными причинами, к примеру, временами года, утомляемостью. В данном случае нет ничего лучше, чем беседа со своими друзьями, единомышленниками, близкими. Хорошая беседа на кухне за накрытым столом, кусочек тортика с бокальчиком шампанского обладают совершенно волшебным действием на человека», - сказал Файнзильберг.

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Собеседник НСН отметил, что физические нагрузки тоже помогают справиться с легкой депрессией.

«Положительно влияет общение с природой. Можно послушать звуки воды, ветра, леса. Это положительно влияет на психику. Физическая нагрузка, в том числе и на садовом участке, тоже помогает справиться с легкой депрессией», - резюмировал Файнзильберг.

Ранее Владимир Файнзильберг заявил, что за душевнобольными людьми, которые совершали преступления, практически не следят.

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ТЕГИ:ЗдоровьеПсихиатрияДепрессия

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