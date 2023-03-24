«Кусочек торта»: Психиатр рассказал, как избавиться от легкой депрессии
Хорошая беседа на кухне за накрытым столом обладает волшебным действием на психику человека, сказал НСН психиатр Владимир Файнзильберг.
Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с НСН заявил, что избавиться от легкой депрессии помогут друзья, природа и физические нагрузки.
24 марта - День борьбы с депрессией. Согласно статистике, примерно каждый четвертый хоть раз в жизни сталкивался с депрессией. Однако нужно различать хандру, легкое депрессивное состояние и настоящую клиническую депрессию, которая может затянуться на несколько месяцев. Файнзильберг заявил, что легкая депрессия чаще связана с жизненной ситуацией, а решить проблему поможет встреча с друзьями за хорошо накрытым столом.
«Легкая депрессия чаще обусловлена ситуацией, вызывающей стресс. Такая реакция организма вполне естественна. Разрешение ситуации приводит к улучшению состояния. Бывает, что слабая депрессия обусловлена иными причинами, к примеру, временами года, утомляемостью. В данном случае нет ничего лучше, чем беседа со своими друзьями, единомышленниками, близкими. Хорошая беседа на кухне за накрытым столом, кусочек тортика с бокальчиком шампанского обладают совершенно волшебным действием на человека», - сказал Файнзильберг.
Собеседник НСН отметил, что физические нагрузки тоже помогают справиться с легкой депрессией.
«Положительно влияет общение с природой. Можно послушать звуки воды, ветра, леса. Это положительно влияет на психику. Физическая нагрузка, в том числе и на садовом участке, тоже помогает справиться с легкой депрессией», - резюмировал Файнзильберг.
Ранее Владимир Файнзильберг заявил, что за душевнобольными людьми, которые совершали преступления, практически не следят.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Миссия ООН признала 25 случаев расправы над российскими пленными на Украине
- СМИ рассказали о большом количестве отказников среди украинских солдат
- Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении
- В «Леруа Мерлен» опровергли открытие новых магазинов в России
- «Вечером зажигаем!»: «Крематорий» уже на Кипре
- В Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году
- Премьер Польши призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
- Телеграм: Си в России, Путин в Донбассе, суд в Гааге
- Мишустин рассказал о налоговых льготах для новых российских регионов
- Политолога Аббаса Галлямова объявили в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru