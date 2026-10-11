Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя

Как сообщает РИА «Новости», в сервисе «Яндекс Go» уже возобновилась возможность заказа такси, а на карте снова отображаются свободные автомобили. Также частично восстановлена работа «Яндекс Еды» - пользователи вновь могут оформлять заказы доставки, однако чат с технической поддержкой в приложении пока остается временно недоступным.

В то же время некоторые сервисы продолжают испытывать трудности. В приложениях «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» пользователи по-прежнему сталкиваются с перебоями, и их функционал пока не восстановлен в полном объеме.

Ранее дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА ВСУ в ночь на 11 октября, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».