«Больницы закрывают»: Психиатр заявил о росте преступности среди душевнобольных
Реформа системы здравоохранения и закрытие стационаров привели к росту преступности среди душенобольных, сказал НСН психиатр Владимир Файнзильберг.
Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с НСН заявил, что за душевнобольными людьми, которые совершали преступления, практически не следят.
В Екатеринбурге на свободу вышел маньяк-электрик, убивший электричеством несколько человек, сообщает издание E1. Недавно Егор Хабаров устроился охранником торгового центра. Мужчину уволили, когда его узнал бывший милиционер. Файнзильберг считает, что за душевнобольными нет должного контроля.
«Мне это напоминает сказку про белого бычка. Если душевнобольной человек совершил преступление, то ему назначается принудительное лечение в тюремной больнице. Каждые полгода врачи через суд должны либо продлевать лечение, либо переводить в обычную больницу, либо выписывать под наблюдение родственников и психоневрологического диспансера, чтобы контролировали прием лекарства. На практике же происходит то, что он перестает принимать лекарства, посещать в психдиспансер. А ведь участковый психиатр должен достаточно часто видеть пациента, но это никак не регламентировано. Больной гуляет, получает водительские права, совершает проступки», - сказал Файнзильберг.
Собеседник НСН считает, что к этим проблемам привела реформа системы здравоохранения.
«У нас идет реорганизация здравоохранения, потому количество преступлений [совершаемых] больными растет, но эти цифры для служебного пользования. Я не вижу никакого улучшения. Количество больниц сокращается, койки психиатрические сокращаются. Только в Москве закрыли несколько крупных психбольниц, в Московской области – 17 больниц, по России – это сотни», - подчеркнул Файнзильберг.
Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич в беседе с НСН рассказал, что «весеннее» или «осеннее обострение» — это не вымысел. Это проявление психических расстройств, связанное, как правило, с определенными биологическими факторами.
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