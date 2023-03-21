«Больницы закрывают»: Психиатр заявил о росте преступности среди душевнобольных

Собеседник НСН считает, что к этим проблемам привела реформа системы здравоохранения.

«У нас идет реорганизация здравоохранения, потому количество преступлений [совершаемых] больными растет, но эти цифры для служебного пользования. Я не вижу никакого улучшения. Количество больниц сокращается, койки психиатрические сокращаются. Только в Москве закрыли несколько крупных психбольниц, в Московской области – 17 больниц, по России – это сотни», - подчеркнул Файнзильберг.

Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич в беседе с НСН рассказал, что «весеннее» или «осеннее обострение» — это не вымысел. Это проявление психических расстройств, связанное, как правило, с определенными биологическими факторами.

