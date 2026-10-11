Конгрессмен США анонсировал законопроект о запрете закупок российской нефти
Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик заявил о намерении инициировать рассмотрение законопроекта, который полностью запретит закупки российской нефти. Это решение стало реакцией на новости о новых договоренностях между США и Россией о поставках дизельного топлива.
«Мы внесем двухпартийный законопроект, полностью запрещающий любые закупки российской нефти», - написал Фитцпатрик в соцсети Х.
Он также пообещал добиться вынесения этого законопроекта на голосование в Палате представителей в принудительном порядке.
9 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы США, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива. По прогнозам экономистов, бюджет России может получать до 200 млрд рублей в месяц при полном восстановлении экспорта нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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