Конгрессмен США анонсировал законопроект о запрете закупок российской нефти

Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик заявил о намерении инициировать рассмотрение законопроекта, который полностью запретит закупки российской нефти. Это решение стало реакцией на новости о новых договоренностях между США и Россией о поставках дизельного топлива.

Бюджет РФ может получить сотни миллиардов на экспорте дизеля в США и на мировой рынок

«Мы внесем двухпартийный законопроект, полностью запрещающий любые закупки российской нефти», - написал Фитцпатрик в соцсети Х.

Он также пообещал добиться вынесения этого законопроекта на голосование в Палате представителей в принудительном порядке.

9 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы США, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива. По прогнозам экономистов, бюджет России может получать до 200 млрд рублей в месяц при полном восстановлении экспорта нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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