Конгрессмен США анонсировал законопроект о запрете закупок российской нефти

«Мы внесем двухпартийный законопроект, полностью запрещающий любые закупки российской нефти», - написал Фитцпатрик в соцсети Х.

Он также пообещал добиться вынесения этого законопроекта на голосование в Палате представителей в принудительном порядке.

9 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы США, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива. По прогнозам экономистов, бюджет России может получать до 200 млрд рублей в месяц при полном восстановлении экспорта нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».