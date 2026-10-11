СМИ: Netflix сократит не менее 5% сотрудников

По разным оценкам, под сокращение могут попасть от 800 до 850 человек (на конец 2025 года в компании работало около 16 тысяч сотрудников, сейчас штат оценивается примерно в 17 тысяч). Большая часть персонала (около 68%) сосредоточена в США и Канаде. Пока неизвестно, какие именно подразделения пострадают сильнее всего, однако Los Angeles Times отмечает, что оптимизация точно затронет творческую команду, включая специалистов по созданию полнометражных фильмов.

Текущая оптимизация станет крупнейшей для Netflix с 2022 года, когда из-за первого за 10 лет оттока подписчиков было уволено 450 человек. С тех пор стриминг проводил лишь точечные сокращения.

В самой компании от комментариев отказались.

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