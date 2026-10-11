Песков: Шрёдер заявил Путину, что не боится критики на Западе из-за их встречи
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не опасается негативной реакции на Западе из-за своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, во время беседы Путин поинтересовался у Шрёдера, как тот отнесется к возможной критике, если о встрече станет известно общественности. «Шрёдер сказал: "Ничего страшного"», - процитировал экс-канцлера Песков.
Как уточнили в Кремле, Владимир Путин узнал о приезде давнего знакомого в Москву 7 октября - в день своего 74-летия - случайно, увидев по телевизору сюжет о посещении Шрёдером супермаркета «Глобус». После этого российский лидер распорядился связаться с ним и пригласил его к себе домой.
Визит Шрёдера в Москву вызвал резкую реакцию в политических кругах Германии. Ряд немецких политиков осудил экс-канцлера за поездку в российскую столицу и личную встречу с Путиным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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