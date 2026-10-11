По словам сенатора, особую озабоченность вызывает обстановка в районе Краматорска и Славянска, которые, по его оценке, находятся в непосредственной близости от освобождения российскими войсками. Волошин выразил уверенность, что украинское командование готово оставить после себя полностью разрушенные территории, не принимая в расчет жизни мирного населения. Сенатор также отметил, что катастрофа такого рода неизбежно отразится на всем регионе в целом, а не только непосредственно на Украине.

Волошин подчеркнул, что использование токсичных веществ в ходе боевых действий является не просто грубым нарушением международных обязательств, а настоящим преступлением, главная угроза от которого нависает над мирным населением. В связи с этим он призвал мировое сообщество приложить все возможные усилия для предотвращения трагедии.

Ранее директор ЦРУ пообещал доложить Трампу о применении химоружия на Украине, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

