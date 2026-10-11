Сенатор Волошин предупредил о планах ВСУ применить химоружие в Донбассе

Сенатор Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил о наличии у украинских вооруженных сил планов по применению химического оружия в Донбассе с целью создания «выжженной земли». Об этом парламентарий сообщил в беседе с ТАСС.

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По словам сенатора, особую озабоченность вызывает обстановка в районе Краматорска и Славянска, которые, по его оценке, находятся в непосредственной близости от освобождения российскими войсками. Волошин выразил уверенность, что украинское командование готово оставить после себя полностью разрушенные территории, не принимая в расчет жизни мирного населения. Сенатор также отметил, что катастрофа такого рода неизбежно отразится на всем регионе в целом, а не только непосредственно на Украине.

Волошин подчеркнул, что использование токсичных веществ в ходе боевых действий является не просто грубым нарушением международных обязательств, а настоящим преступлением, главная угроза от которого нависает над мирным населением. В связи с этим он призвал мировое сообщество приложить все возможные усилия для предотвращения трагедии.

Ранее директор ЦРУ пообещал доложить Трампу о применении химоружия на Украине, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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