11 человек погибли, 27 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Одиннадцать человек погибли, 27 получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщает NTV.
По предварительным данным, авария произошла на трассе, соединяющей города Бурса и Измир. Как сообщают местные правоохранительные органы, причиной столкновения стал выезд эвакуатора на полосу встречного движения. От удара пассажирский автобус потерял управление и опрокинулся.
Всех пострадавших госпитализировали, один из них в тяжёлом состоянии. Подробности аварии выясняются.
Ранее на трассе под Хабаровском перевернулся автобус с 50 вахтовиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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