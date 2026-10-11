11 человек погибли, 27 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

По предварительным данным, авария произошла на трассе, соединяющей города Бурса и Измир. Как сообщают местные правоохранительные органы, причиной столкновения стал выезд эвакуатора на полосу встречного движения. От удара пассажирский автобус потерял управление и опрокинулся.

Всех пострадавших госпитализировали, один из них в тяжёлом состоянии. Подробности аварии выясняются.

Ранее на трассе под Хабаровском перевернулся автобус с 50 вахтовиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

