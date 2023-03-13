Психиатр рассказал, кому грозит «весеннее обострение»

«Начнем с того, что “весеннее” или “осеннее обострение” — это не вымысел. Это проявление психических расстройств, связанное, как правило, с определенными биологическими факторами. Известно, что те психические расстройства, которые связаны с генетическим фактором, имеют определенную закономерность течения. Например, они имеют ритм в течение суток, и самое плохое самочувствие у человека в ранние утренние часы, а к вечеру он чувствует себя лучше. Это же касается и сезонных периодов. Среди таких заболеваний, например, шизофрения и биполярное аффективное расстройство», — сказал Менделевич.

Собеседник НСН также пояснил, как можно помочь людям, подверженным сезонным расстройствам.

«Эти люди прекрасно осведомлены, что ранней весной и ранней осенью они должны более внимательно следить за своим состоянием, может быть, в качестве профилактической меры на месяц вернуться к приему лекарств. Мы с моими пациентами корректируем дозу медикаментов, чтобы избежать негативных последствий, которые могут привести даже к госпитализации», — отметил психиатр.

В заключение эксперт добавил, как перемена времен года влияет на организм здорового человека.

«Для обычных людей большее значение имеют психологические, социальные и стрессовые факторы, которые не носят биологического характера и не связаны с сезонами. Однако у нас с определенными цветами, температурой, освещенностью связаны определенные эмоции. Мы радуемся, если светит солнце, у нас плохое настроение, если темно и дождливо. Но это не будет приводить к серьезным психическим расстройствам и к кардинальному изменению поведения», — подытожил он.

Ранее врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН объяснил причины сезонного обострения тревожных состояний.

