В РФ после атак ВСУ на «Яндекс» зафиксировали сбой в Рунете

Сегодня пользователи в РФ пожаловались не только на сбой в сервисах самого «Яндекса», заявляя, что они не могут заказать такси, товары и оплатить покупки через смартфон, но и в других приложениях. Так, в России временно не работают или нестабильно функционируют сайты некоторых магазинов, ресторанов и других организаций.

СБОИ В РУНЕТЕ

Утром о проблемах с заказами товаров в магазинах и приложениях, а также о невозможности россиян оплатить через телефоны сообщил канал Bazа в «Максе». Согласно данным мониторинговых сервисов, неполадки наблюдались на сайтах и в приложениях компаний «Магнит», Fix Price, «Вкусно — и точка», «Дринкит», «Додо Пицца», Rostic’s, Lamoda, «М.Видео», ЦИАН, «Дом.ру», Flowwow и DDX Fitness.