В РФ после атак ВСУ на «Яндекс» зафиксировали сбой в Рунете
Пользователи жалуются на недоступность мобильных приложений и оплаты через смартфоны.
После обмена России и Украины ударами по дата-центрам в РФ вновь зафиксировали сбой в работе Рунета. 11 октября ВСУ атаковали очередной объект компании «Яндекс», которая является одним из крупнейших сервисов, на чьей инфраструктуре функционирует большое количество российских сайтов.
Сегодня пользователи в РФ пожаловались не только на сбой в сервисах самого «Яндекса», заявляя, что они не могут заказать такси, товары и оплатить покупки через смартфон, но и в других приложениях. Так, в России временно не работают или нестабильно функционируют сайты некоторых магазинов, ресторанов и других организаций.
СБОИ В РУНЕТЕ
Утром о проблемах с заказами товаров в магазинах и приложениях, а также о невозможности россиян оплатить через телефоны сообщил канал Bazа в «Максе». Согласно данным мониторинговых сервисов, неполадки наблюдались на сайтах и в приложениях компаний «Магнит», Fix Price, «Вкусно — и точка», «Дринкит», «Додо Пицца», Rostic’s, Lamoda, «М.Видео», ЦИАН, «Дом.ру», Flowwow и DDX Fitness.
По информации источника, часть площадок не открывалась полностью, а некоторые из них работали с перебоями. При этом согласно данным сайта мониторинга сбоев Detector404, при попытке войти в приложение «Вкусно — и точка» у некоторых пользователей появлялось уведомление о превышении допустимого числа посещений. На фоне этого также обсуждались проблемы с платежными операциями, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).
К тому же Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что сбой в работе «Яндекса» после атаки БПЛА ВСУ на дата-центр во Владимире лишил часть россиян доступа к банковским сервисам. Речь шла о невозможности открыть «Яндекс Пэй» и получить деньги.
В официальных уведомлениях в приложениях говорилось о технических работах в дата-центре, а также подчеркивалось, что денежные средства пользователей находятся в полной сохранности. Россияне также рассказывали, что не могут вызвать такси или заказать доставку как во многих российских городах, так и за рубежом.
Кроме того, известно, что из-за атаки во Владимире «легли» и внутренние приложения «Яндекса» — для курьеров, таксистов и сотрудников. Сообщалось, что полностью не работал сервис «Яндекс Про», где регистрируются водители такси и курьеры. С проблемами столкнулись и сотрудники поддержки. Также были жалобы на работу умного дома «Яндекса».
Позже данные мониторингового портала «Сбой.рф» показали, что крупные технические неполадки в российском сегменте интернета затронули новые компании. Речь шла о сервисах «Авто.ру», «Лента», «Юрент», «Кинопоиск» и «Яндекс Еда». Отмечается, что пользователи сталкиваются с трудностями при загрузке приложений и веб-страниц, а также не могут провести оплату заказов и услуг. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Утром воскресенья корреспонденту НСН на почту пришло сообщение о сбое в работе сервиса с дайджестом событий Timepad, предоставляющего билеты на мероприятия. Отмечается, что авария в ЦОД повлияла на работу сайта.
«Сайт Timepad сейчас полностью недоступен из-за повреждений в центре обработки данных. Команда уже работает над восстановлением. Понимаем, насколько важно иметь доступ к сервису и как эта ситуация может повлиять на ваши планы. Обновления будем публиковать в наших социальных сетях», - указано в сообщении.
Напомним, что после первых атак ВСУ на дата-центры «Яндекса» в России временно не работали сайты ряда СМИ. По данным сервиса «Сбой.рф», 8 октября пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайтов РБК, «Ведомостей», РИА Новости, «Интерфакса», «Коммерсанта» и «Вестей». Тогда же россияне говорили о сбое в работе сервисов ЦИАН, «Яндекс», Avito, IVI и «МегаФон».
ЧЕМ ОПАСНЫ АТАКИ НА ДАТА-ЦЕНТРЫ?
На фоне этого генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с НСН заявил, что от атак дата-центров «Яндекса» пострадают сотни компаний и миллионы пользователей.
«Проблемы могут быть большие. Пока спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если "Яндекс" может перейти на другие свои центры обработки данных, компании, которые размещались только в одном из них, пока функционировать не могут. Конечно, центры обработки данных нужно обезопасить решетками. Это не такие уж большие деньги. Пострадавших компаний будут сотни, а людей, которые потребляют это все, миллионы. Если компания больше суток ничего не может сделать, это может длиться до недель», - подчеркнул он.
Дата-центр — это не только помещение с серверами. В них размещаются вычислительные мощности, базы данных, облачные приложения, системы резервного копирования и сетевое оборудование, от которых зависят сайты и цифровые сервисы различных организаций.
Повреждение одного объекта может привести к временной недоступности сайтов и мобильных приложений, сбоям в работе облачных сервисов и корпоративных систем, проблемам с электронным документооборотом и отчетностью, задержкам в проведении операций и обработке данных, необходимости срочно переносить инфраструктуру на резервные площадки, а также дополнительным расходам на ремонт оборудования и восстановление сервисов, пишет «Царьград».
Масштаб последствий зависит от того, насколько распределена инфраструктура компании. Если данные и вычислительные ресурсы дублируются на географически удаленных площадках, трафик можно перенаправить, а информацию — восстановить из резервных копий. Кроме того, отмечается, что удары по дата-центрам не означают автоматического «отключения интернета» во всем регионе. Обычно речь идет о нарушении работы конкретных облачных зон и сервисов, не имеющих достаточного резервирования.
Глава АНО «Цифровые платформы», киберэксперт Арсений Щельцин в интервью «Ленте.ру» говорил о «золотом правиле» дата-центров.
«Технически дата-центры так устроены, что при перегрузке или выходе из строя одной группы серверов подключается другая группа. Есть золотое правило: не дублировать сервисы в одних стойках или, может быть, даже в одних дата-центрах как раз на случай непредвиденных событий», - объяснил он.
Ранее Денис Кусков в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что на фоне ограничений доступа к ряду российских ресурсов через зарубежные браузеры растет популярность отечественных решений, но это не означает полного отказа от иностранных браузеров.
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