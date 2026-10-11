Песков: Путин отметил день рождения в узком кругу

Песков напомнил, что ранее в этот день глава государства провел около десяти международных телефонных разговоров.

«И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения», - сказал Песков.

Путин отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

