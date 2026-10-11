Песков: Путин отметил день рождения в узком кругу
Президент России Владимир Путин отметил свое 74-летие в очень узком кругу, посвятив большую часть дня работе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Песков напомнил, что ранее в этот день глава государства провел около десяти международных телефонных разговоров.
«И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения», - сказал Песков.
Путин отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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