Сервис Timepad приостановил работу из-за аварии в дата-центрах Яндекса
Российская платформа для организации мероприятий и продажи билетов Timepad временно приостановила работу. Корреспондент НСН получил письмо от команды сервиса, в котором объясняются причины сбоя.
По данным Timepad, сбой в работе сервиса вызван масштабной аварией в дата-центрах Яндекса.
«Команда уже работает над восстановлением. Это наша приоритетная задача, сейчас мы делаем всё возможное, чтобы сайт снова заработал», - говорится в письме.
Ранее стало известно о сбоях в работе приложений «Магнита», Fix Price, «Вкусно — и точка», «Додо Пицца», Rostic’s, Lamoda, «М.Видео», ЦИАН и других.
В свою очередь Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в ночь на 11 октября ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире.
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