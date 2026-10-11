Сервис Timepad приостановил работу из-за аварии в дата-центрах Яндекса

По данным Timepad, сбой в работе сервиса вызван масштабной аварией в дата-центрах Яндекса.

«Команда уже работает над восстановлением. Это наша приоритетная задача, сейчас мы делаем всё возможное, чтобы сайт снова заработал», - говорится в письме.

Ранее стало известно о сбоях в работе приложений «Магнита», Fix Price, «Вкусно — и точка», «Додо Пицца», Rostic’s, Lamoda, «М.Видео», ЦИАН и других.

В свою очередь Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в ночь на 11 октября ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире.