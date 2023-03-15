«Каждому – своё»: Психолог рассказал, стоит ли решать рабочие проблемы во время отпуска

«Например, человек ждет ответа от какой-то стороны. Весь отпуск он нервничает по этому поводу. А если ему скажут, что все там отлично, он сразу расслабится и начнет отдыхать. Такой человек не сможет спокойно отдыхать без того, чтобы знать, что на работе все хорошо. Для одного человека это стресс, а для другого это радость. Кто-то прыгает с парашюта - это для него стресс, а для другого это радость. И в плане работы и отдыха здесь то же самое», - пояснил специалист.

«Если человек не хочет, чтобы ему звонили в рабочее время он должен убирать сим-карту или отключать мессенджеры и включать авиарежим. Если он хочет, чтобы с ним взаимодействовали только по важным вопросам, то должен освятить круг этих вопросов, по котором можно звонить, а по остальным перенаправлять к заместителю или коллеге. Но здесь нужно учитывать и свои интересы, и интересы семьи, потому что, если даже хочется много работать, человек должен дозировать это, чтобы не получать замечания от других членов семьи. В этом случае, приходится учитывать свои желания, желания своей семьи и находить компромисс», - добавил Жавнеров.

В свою очередь основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал НСН, что желающим сделать карьеру россиянам следует оставаться «на телефоне» 24 часа в сутки и быть на связи с начальством даже в отпуске.