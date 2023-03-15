«Каждому – своё»: Психолог рассказал, стоит ли решать рабочие проблемы во время отпуска
Важно, чтобы человек понимал, как ему хочется провести свой отпуск, заявил НСН психолог Павел Жавнеров.
Любой человек вне работы должен руководствоваться своими желаниями, иначе это приведет к стрессу, заявил в беседе с НСН психолог Павел Жавнеров.
Так он прокомментировал результаты опроса, согласно которому практически треть отпускников (32%) регулярно вынуждены отвлекаться на рабочие вопросы, при этом 37% заявили, что рабочими проблемами в отпускной период приходится заниматься постоянно.
Специалист отметил, что кто-то не может оторваться от рабочей рутины.
«Есть люди, котором не нравится, что во время отпуска их тревожат по поводу рабочих вопросов. Такие люди, как правило, не любят свою работу. Другие ответственно относятся к работе, они отвечают на важные вопросы, а по остальным предпочитают не отвечать и включаются в работу тогда, когда это для них важно, то есть минимальное участие. И третий вариант, когда человек живет работой, ему всё интересно, а отдых для него вынужденная мера, связанная с семьей. Он отдыхает, но на самом деле хотел бы сейчас работать. Такой человек любит решать любые вопросы, связанные с работой. Он прилег на шезлонге, полежал час и думает, что весь отпуск так придется лежать? Ему это скучно. А тут по работе звонят, какие-то проекты. И он в спокойной обстановке, что-то решает, отвечает, то есть продолжает работать, но в более комфортных условиях», - рассказал психолог.
По его словам, напряжение может создавать отсутствие информации.
«Например, человек ждет ответа от какой-то стороны. Весь отпуск он нервничает по этому поводу. А если ему скажут, что все там отлично, он сразу расслабится и начнет отдыхать. Такой человек не сможет спокойно отдыхать без того, чтобы знать, что на работе все хорошо. Для одного человека это стресс, а для другого это радость. Кто-то прыгает с парашюта - это для него стресс, а для другого это радость. И в плане работы и отдыха здесь то же самое», - пояснил специалист.
«Если человек не хочет, чтобы ему звонили в рабочее время он должен убирать сим-карту или отключать мессенджеры и включать авиарежим. Если он хочет, чтобы с ним взаимодействовали только по важным вопросам, то должен освятить круг этих вопросов, по котором можно звонить, а по остальным перенаправлять к заместителю или коллеге. Но здесь нужно учитывать и свои интересы, и интересы семьи, потому что, если даже хочется много работать, человек должен дозировать это, чтобы не получать замечания от других членов семьи. В этом случае, приходится учитывать свои желания, желания своей семьи и находить компромисс», - добавил Жавнеров.
В свою очередь основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал НСН, что желающим сделать карьеру россиянам следует оставаться «на телефоне» 24 часа в сутки и быть на связи с начальством даже в отпуске.
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