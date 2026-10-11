Папа римский Лев XIV сообщил о предстоящей операции на легком
Папа римский Лев XIV объявил о подготовке к хирургическому вмешательству на лёгком. Об этом понтифик заявил сам, обращаясь к верующим после традиционной воскресной проповеди.
По его словам, в ходе медицинских обследований у него был обнаружен небольшой узел в лёгком. Понтифик пояснил, что врачи сочли проведение операции целесообразным, и он принял решение последовать их рекомендациям, чтобы удалить новообразование. При этом глава Католической церкви подчеркнул, что патология была выявлена на самой ранней стадии и хорошо локализована.
В Ватикане уточнили, что операция пройдёт в начале следующей недели, а восстановление займёт около семи дней.
Ранее папа римский ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в поддержке ядерной программы Ирана, заявив, что Ватикан выступает против любого ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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