Папа римский Лев XIV сообщил о предстоящей операции на легком

Папа римский Лев XIV объявил о подготовке к хирургическому вмешательству на лёгком. Об этом понтифик заявил сам, обращаясь к верующим после традиционной воскресной проповеди.

Трамп заявил, что благодаря ему избрали папу римского Льва XIV

По его словам, в ходе медицинских обследований у него был обнаружен небольшой узел в лёгком. Понтифик пояснил, что врачи сочли проведение операции целесообразным, и он принял решение последовать их рекомендациям, чтобы удалить новообразование. При этом глава Католической церкви подчеркнул, что патология была выявлена на самой ранней стадии и хорошо локализована.

В Ватикане уточнили, что операция пройдёт в начале следующей недели, а восстановление займёт около семи дней.

Ранее папа римский ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в поддержке ядерной программы Ирана, заявив, что Ватикан выступает против любого ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОперацияПапа Римский

Горячие новости

Все новости

партнеры