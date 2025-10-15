«Никаких протекционистских действий в сторону индийских препаратов в России не было и не будет. Россия соблюдает патентную защиту. В случаях, когда выпускаются препараты до окончания срока патентной защиты, правительственной комиссией выдаётся принудительная лицензия на их производство. Как правило, эти лицензии выдаются в пользу российских компаний, а не индийских», - рассказал Шуляк.

Индия хочет увеличить продажи своих препаратов на территории России, но есть законодательные правила, которые не предусматривают льгот для иностранных производителей.

«Фармацевтический рынок интернациональный. Большинство субстанций выпускается либо в Китае, либо в Индии. У Индии очень хорошо развит биотех, много интересных препаратов, но зачастую это копии препаратов, которые находятся под патентной защитой. Все препараты, в том числе и российские, одинакового качества. Программа «Фарма-2030», утверждённая правительством, ставит целью увеличение производства отечественных лекарственных средств и медицинских изделий в два раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом. Основной акцент делается на развитие синтеза активных фармацевтических субстанций внутри страны, чтобы как можно больше препаратов производилось на территории России. Протекционизм в сторону зарубежных препаратов идёт вразрез с принятой федеральной программой по развитию фармпромышленности», — подчеркнул Шуляк.

Ранее Сергей Шуляк рассказал НСН, что потребление российских аналогов ушедшего из РФ «Оземпика»в два раза превысило потребление оригинального лекарства, однако в большинстве случаев его применяют именно для похудения, а не по прямому назначению.

