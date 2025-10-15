В России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли

Уточняется, что речь идёт о публикации, склоняющую к совершению насильственных действий сексуального характера с применением насилия, а также курсах телесного тренинга, «содержащую аналогичную противоправную информацию».

В ведомстве указали, что по итогам мониторинга Тверской межрайонный прокурор обратился в суд. Его иск о признании указанной информации запрещённой был удовлетворён.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Алекса Лесли по уголовному делу о склонении к изнасилованию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

