В России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли
В России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Об этом со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о публикации, склоняющую к совершению насильственных действий сексуального характера с применением насилия, а также курсах телесного тренинга, «содержащую аналогичную противоправную информацию».
В ведомстве указали, что по итогам мониторинга Тверской межрайонный прокурор обратился в суд. Его иск о признании указанной информации запрещённой был удовлетворён.
Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Алекса Лесли по уголовному делу о склонении к изнасилованию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
