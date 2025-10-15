Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап премии Grammy
15 октября 202517:08
Песня народной артистки РФ Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy. Об этом сообщает RT.
По словам певицы, следующий этап - голосование академиков Grammy, которые будут выбирать кандидатов в номинации.
«Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет», - отметила Валерия.
Ранее в лонг-лист премии Grammy вошёл испаноязычный альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita», однако в финал российскому артисту попасть не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
