Россиянам объяснили, как наказать курящего в подъезде соседа

Курящих в лифте и подъезде соседей можно привлечь к ответственности. Об этом «ФедералПресс» заявил член Ассоциации юристов РФ Александр Митрюк.

По его словам, для этого необходимо фиксировать данные нарушения с помощью фото- или видеозаписи. При наличии в доме видеокамер, следует запросить копию записи.

Эксперт указал, что жалобу и доказательста нужно направить в местный отдел МВД или жилищную инспекцию.

Митрюк добавил, что за курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число употребляющих табак людей с 2010 года сократилось в мире на 120 миллионов, или на 27%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артур Новосильцев
ТЕГИ:ЭкспертыШтрафКурение

