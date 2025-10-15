Россиянам объяснили, как наказать курящего в подъезде соседа

По его словам, для этого необходимо фиксировать данные нарушения с помощью фото- или видеозаписи. При наличии в доме видеокамер, следует запросить копию записи.

Эксперт указал, что жалобу и доказательста нужно направить в местный отдел МВД или жилищную инспекцию.

Митрюк добавил, что за курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число употребляющих табак людей с 2010 года сократилось в мире на 120 миллионов, или на 27%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

