Уральские рок-звезды помогут молодым группам
В Екатеринбурге пройдет сборный концерт уральских рок-звезд «Большой рок-квартирник», приуроченный к 40-летию Свердловского рок-клуба. Вся выручка от концерта будет перечислена в пользу школьных рок-групп Свердловской области.
Поводом для такого решения стал и тот факт, что многие рок-звезды начинали свою карьеру в школьных ансамблях, поэтому покупка оборудования для юных музыкантов - это инвестиция в будущее творчество.
4 февраля 2026 года на сцену в Екатеринбурге выйдут «Чайф», Вадим Самойлов, Сергей Бобунец и «Смысловые галлюцинации», Настя Полева и Егор Белкин, а также Михаил Симаков («Апрельский марш») и Евгений Горенбург («Топ»). Вторая часть выступлений будет посвящена группе «Урфин Джюс», которая представит программу к 45-летию коллектива.
Инициатор и один из продюсеров «Года уральского рока», директор АНО «Денежкин камень» Олег Гененфельд отметил, что это очень удачное сочетание исполнителей.
«Зрителям нашего концерта удастся прикоснуться к легенде, которая, как птица Феникс, специально возродится ради юбилейного выступления. А участие в концерте всех уральских рок-звезд создаст в зале и на сцене незабываемую атмосферу дружбы, единения, сотрудничества, хорошо знакомую посетителям фестивалей рок-клуба», — указал он.
В свою очередь директор Департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что школьники сохраняют традиции уральского рока. По его словам, память о Свердловском рок-клубе не затерялась в прошлом, а поддержка молодого поколения поможет ему стать следующей волной уральской музыки.
