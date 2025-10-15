Уральские рок-звезды помогут молодым группам

4 февраля 2026 года на сцену в Екатеринбурге выйдут «Чайф», Вадим Самойлов, Сергей Бобунец и «Смысловые галлюцинации», Настя Полева и Егор Белкин, а также Михаил Симаков («Апрельский марш») и Евгений Горенбург («Топ»). Вторая часть выступлений будет посвящена группе «Урфин Джюс», которая представит программу к 45-летию коллектива.

Инициатор и один из продюсеров «Года уральского рока», директор АНО «Денежкин камень» Олег Гененфельд отметил, что это очень удачное сочетание исполнителей.



«Зрителям нашего концерта удастся прикоснуться к легенде, которая, как птица Феникс, специально возродится ради юбилейного выступления. А участие в концерте всех уральских рок-звезд создаст в зале и на сцене незабываемую атмосферу дружбы, единения, сотрудничества, хорошо знакомую посетителям фестивалей рок-клуба», — указал он.

В свою очередь директор Департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что школьники сохраняют традиции уральского рока. По его словам, память о Свердловском рок-клубе не затерялась в прошлом, а поддержка молодого поколения поможет ему стать следующей волной уральской музыки.

