Бузова и Губерниев окончательно помирились на студии Vintage Records

Певица и телеведущая Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев записали новую песню в студии Vintage Records. Работа посвящена праздничному проекту, посвященному 10-летию телеканала «Матч ТВ».

Работа проходила в ночное время, мужские партии Губерниев репетировал в одиночестве, ожидая Ольгу, которая из-за плотного графика появилась только в первом часу ночи. Однако ни усталость, ни позднее время не помешали телеведущим в приподнятом настроении работать над треком.

«Одни мы только с тобой на «Матч ТВ» идем, и пир горой», – текст песни намекает на особое взаимопонимание и доверие. За белым роялем студии звукозаписи Vintage Records располагался резидент «Comedy Club» Зураб Матуа.

Сегодня отношения телеведущих не просто нормализовались, а превратились в по-настоящему теплые, отметили очевидцы. Доказательством окончательного примирения стало их совместное творчество и дружеские объятия в момент записи, видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В 2021 году в прямом эфире программы «Всё на матч!» на телеканале «Матч ТВ» между Бузовой и Губерниевым произошёл конфликт, когда телеведущий спросил у Ольги, какая тренерская школа ей ближе – Черчесова или советская школа тренера Эфроса. Бузова посчитала, что над ней откровенно смеются, и жёстко ответила Губерниеву. Позже Дмитрий извинился перед певицей.

