Захарова обвинила Латвию в создании «неогетто»
Россия решительно осуждает бесчеловечные решения властей Латвии, выдавливающих пожилых русскоязычных жителей из страны. Об этом NEWS.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что выдворение из страны людей, не подтвердивших знание латышского языка - «это абсолютно чётко выраженный нацизм в отношении русскоязычных жителей».
«Это какие-то неогетто что ли? Как такое может вообще быть среди стран, которые вращаются в круге, где слово «цивилизация» произносится достаточно часто?» — сказала дипломат.
Ранее представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке указала, что граждане РФ обязаны подтвердить знание латышского языка для продления постоянного вида на жительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России запретили распространение курсов блогера Алекса Лесли
- Захарова обвинила Латвию в создании «неогетто»
- Уральские рок-звезды помогут молодым группам
- Депутат Делягин: Сокращение выходных не повысит производительность труда
- В Курской области дрон ВСУ ранил полицейского
- Юрист рассказал, что Жидков может потребовать от Федорищева компенсацию
- Справимся сами: В России призвали ограничить приток индийских лекарств
- Лисовец заявил, что меховые шапки из 90-х не подходят для жизни
- Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в Евросоюз без введения санкций против России
- Сябитова назвала максимально допустимую разницу в возрасте партнеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru