Захарова обвинила Латвию в создании «неогетто»

Она указала, что выдворение из страны людей, не подтвердивших знание латышского языка - «это абсолютно чётко выраженный нацизм в отношении русскоязычных жителей».

«Это какие-то неогетто что ли? Как такое может вообще быть среди стран, которые вращаются в круге, где слово «цивилизация» произносится достаточно часто?» — сказала дипломат.

Ранее представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке указала, что граждане РФ обязаны подтвердить знание латышского языка для продления постоянного вида на жительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

