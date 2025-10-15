Захарова обвинила Латвию в создании «неогетто»

Россия решительно осуждает бесчеловечные решения властей Латвии, выдавливающих пожилых русскоязычных жителей из страны. Об этом NEWS.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Латвии сделали платным въезд через границу с Россией и Белоруссией

Она указала, что выдворение из страны людей, не подтвердивших знание латышского языка - «это абсолютно чётко выраженный нацизм в отношении русскоязычных жителей».

«Это какие-то неогетто что ли? Как такое может вообще быть среди стран, которые вращаются в круге, где слово «цивилизация» произносится достаточно часто?» — сказала дипломат.

Ранее представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке указала, что граждане РФ обязаны подтвердить знание латышского языка для продления постоянного вида на жительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

