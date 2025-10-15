В Курской области дрон ВСУ ранил полицейского

Украинский беспилотник атаковал слободу Белую Беловского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

В восьми регионах сбили 59 украинских беспилотников

По его словам, в результате атаки был ранен 29-летний сотрудник полиции.

«Он был доставлен в Курскую областную больницу. Наши медики оказали всю необходимую помощь», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что в посёлке Коренево Курской области украинский беспилотник атаковал местного жителя, передвигавшегося на велосипеде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаПострадавшиеКурская ОбластьАлександр Хинштейн

Горячие новости

Все новости

партнеры