В Курской области дрон ВСУ ранил полицейского
15 октября 202516:33
Украинский беспилотник атаковал слободу Белую Беловского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате атаки был ранен 29-летний сотрудник полиции.
«Он был доставлен в Курскую областную больницу. Наши медики оказали всю необходимую помощь», - написал он.
Ранее Хинштейн заявил, что в посёлке Коренево Курской области украинский беспилотник атаковал местного жителя, передвигавшегося на велосипеде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
