Круглый: Главная проблема онкологии – кадровая

Чудо по спасению пациента должно произойти не в федеральном центре, а в амбулаторном кабинете, где врач проведет нужные процедуры, считает онколог Владимир Круглый.

Самая большая проблема в онкологии – кадровая, рассказал сенатор, детский онколог, заслуженный врач России, член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый в пресс-центре НСН.

«Порядок хороший, но реализовать его будет очень сложно, поскольку нужна кадровая укомплектованность, а ее практически нет. Самая большая проблема – кадровая. Особенно в низшем звене, первичном звене, а от этого звена, как это ни парадоксально, зависит исход заболевания. То есть вот все хотят попасть в центр, где должно случиться чудо, а чудо должно произойти в амбулаторном кабинете, где врач проведет биопсию и другие процедуры. Судьба пациента решается не настолько в федеральном центре, сколько в первичном звене», - отметил сенатор.

Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник в эфире НСН рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания.

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ТЕГИ:МедицинаОнкология
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