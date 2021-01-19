Лёгкие, поджелудочная, почки. Онколог объяснил роль табака в развитии рака
Врач в эфире НСН отметил, что курение для окружающих даже вреднее, чем для курильщика, и назвал другие факторы, провоцирующие онкологические заболевания.
Табачный дым является главной причиной онкологических заболеваний. Об этом россиянам напомнил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, на последствия курения табака приходится практически 40% онкологических заболеваний, поскольку табачный дым содержит порядка 700 канцерогенов.
Также высокий риск заболевания раком у любителей жареной и копченой еды, в том числе шпротов, а также у рабочих, которые взаимодействуют с асбестом и его пылью.
Ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник в эфире НСН подтвердил слова Мясникова.
«Это прописные истины. Я сам не курю. Людей, которые курят, пытаюсь наставить на "путь истинный". Табачный дым, табакокурение на сегодняшний день - канцероген номер один. Связь табакокурения и многих видов рака напрямую доказана. Рак легкого, поджелудочной железы, мочевого пузыря, рак почки. Злокачественный процесс чаще возникнет у человека, который курит. Что касается асбестовой пыли, тут прямая связь с саркоидозом легких, бронхиальной астмой и раком легкого», - сказал Гутник.
Он подчеркнул, что пассивное курение – это тоже очень плохо.
«Если я прихожу куда-то и вижу, что люди курят, я оттуда ухожу. Сам курильщик втягивает в себя дым через фильтр, а пассивный курильщик – самую гадость», - указал эксперт.
Что касается жареной пищи, то, по его словам, для развития рака ее нужно есть ежедневно.
«Речь идет о систематическом употреблении такого рода тяжелых жиров. Это все факторы риска. Туда же относятся малоподвижный образ жизни, ожирение, излишняя инсоляция, особенно в тех широтах, где озоновый слой тонкий, например, в Австралии. Очень многое зависит от генетических факторов», - добавил медик.
Согласно статистике Минздрава, онкологические заболевания – вторая по значению причина смертности в России. В 2018 году от разных форм рака скончались 271 тыс. человек, в 2019-м – свыше 280 тыс.
На первом месте по заболеваемости населения России среди мужчин стоят опухоли трахеи, бронхов, легкого (17,4%), среди женщин - рак молочной железы (21,1%).
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