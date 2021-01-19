Лёгкие, поджелудочная, почки. Онколог объяснил роль табака в развитии рака

Табачный дым является главной причиной онкологических заболеваний. Об этом россиянам напомнил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, на последствия курения табака приходится практически 40% онкологических заболеваний, поскольку табачный дым содержит порядка 700 канцерогенов.

Также высокий риск заболевания раком у любителей жареной и копченой еды, в том числе шпротов, а также у рабочих, которые взаимодействуют с асбестом и его пылью.

Ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник в эфире НСН подтвердил слова Мясникова.

«Это прописные истины. Я сам не курю. Людей, которые курят, пытаюсь наставить на "путь истинный". Табачный дым, табакокурение на сегодняшний день - канцероген номер один. Связь табакокурения и многих видов рака напрямую доказана. Рак легкого, поджелудочной железы, мочевого пузыря, рак почки. Злокачественный процесс чаще возникнет у человека, который курит. Что касается асбестовой пыли, тут прямая связь с саркоидозом легких, бронхиальной астмой и раком легкого», - сказал Гутник.