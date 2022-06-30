«Круг добра» заявил о проблемах с лекарствами от муковисцидоза из-за санкций
Поставки препаратов для детей с муковисцидозом затягиваются из-за санкций, введенных в отношении России, рассказал председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.
Проблемы возникли с препаратами «Трикафта» и «Оркамби», которые являются одними из эффективных для лечения пациентов с редким недугом. «Трикафта» в России не зарегистрирован, потому фонд сам договаривается с поставщиками о его закупке.
«Поставки препарата Трикафта в «большой» дозировке мы ожидали в апреле-мае. Препарат ждали пациенты. К сожалению, поставка состоялась только 1 июня, ситуация связана с санкциями», – рассказал Александр Ткаченко.
Не доставили в нужное время и препарат «Оркамби».
«Препарат будет поставлен в середине июля, а запасы оказались исчерпаны, это нам не дает возможность перераспределить препарат всем пациентам», — уточнил председатель правления Фонда.
Александр Ткаченко напомнил, что официально санкций на поставки лекарств детям никто не вводил, но компания-поставщик отложила подписание договора из-за скачка курса валют в феврале-марте. Затем поставщик начал затягивать отгрузку.
«В это время под санкции попали грузоперевозчики, поставщику пришлось искать других и везти препарат обходным маршрутом», - пояснил он.
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