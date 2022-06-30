«Круг добра» заявил о проблемах с лекарствами от муковисцидоза из-за санкций

Проблемы возникли с препаратами «Трикафта» и «Оркамби», которые являются одними из эффективных для лечения пациентов с редким недугом. «Трикафта» в России не зарегистрирован, потому фонд сам договаривается с поставщиками о его закупке.

«Поставки препарата Трикафта в «большой» дозировке мы ожидали в апреле-мае. Препарат ждали пациенты. К сожалению, поставка состоялась только 1 июня, ситуация связана с санкциями», – рассказал Александр Ткаченко.

Не доставили в нужное время и препарат «Оркамби».

«Препарат будет поставлен в середине июля, а запасы оказались исчерпаны, это нам не дает возможность перераспределить препарат всем пациентам», — уточнил председатель правления Фонда.

Александр Ткаченко напомнил, что официально санкций на поставки лекарств детям никто не вводил, но компания-поставщик отложила подписание договора из-за скачка курса валют в феврале-марте. Затем поставщик начал затягивать отгрузку.

«В это время под санкции попали грузоперевозчики, поставщику пришлось искать других и везти препарат обходным маршрутом», - пояснил он.

Ранее СМИ сообщали, что цены на инсулин в России вырастут до 28%.

