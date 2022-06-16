СМИ: Цены на инсулин в России вырастут до 28%

Как ожидается, на 5,5-28% дороже станут инсулин лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Издание отмечает, что о повышении предельной цены на препарат просили производители «Герофарм», «Медсинтез» и Novo Nordisk. Как указали в ФАС, перерегистрация цен стала необходимостью на фоне роста производственных расходов.

Повышение стоимости коснется главным образом препарата в шприц-ручках. Предельная цена на инсулин в такой форме от «Герофарма» достигнет почти 1600 рублей за упаковку, что на 11% выше стоимости оригинального препарата производства Eli Lilly.

По данным «Коммерсанта», с большой долей вероятности повышение цен будет постепенным: производители опасаются снижения конкурентоспособности.

